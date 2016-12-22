Госдеп назвал переименование улицы у посольства США «внутренним делом»

В Госдепартаменте США считают «внутренним делом» России переименование улицы в «Североамериканский тупик» в центре Москвы, рядом со зданием американской дипмиссии. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

«Это внутренний вопрос. Если город решит, что хочет переименовать улицу, то мы поддержим свободу слова, они могут назвать ее как угодно», — сказала Нойерт.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев 10 января предложил присвоить название безымянному внутридворовому проезду возле посольства США в Москве «Североамериканский тупик, 1».

Как стало известно РБК 12 февраля, правительство Москвы рассмотрит предложение Дягтерева. В посольстве США в беседе с РБК заявили, что «каждый может рассуждать о тупиках». «Будучи американскими дипломатами, мы предпочитаем концентрироваться на поиске путей продвижения в сторону более конструктивных отношений между США и Россией», — сообщила РБК пресс-атташе посольства Мария Олсон.