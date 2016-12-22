Первый российский омбудсмен Ковалев стал доверенным лицом Собчак

Правозащитник Сергей Ковалев стал доверенным лицом кандидата в президенты Ксении Собчак. Об этом сообщил избирательный штаб Собчак.

Во время встречи с кандидатом Ковалев сказал: «Есть много оппозиционных политиков, многие из них — достойные люди, но они конкурируют между собой, а у вас есть тенденция выступать от гражданского общества. Это очень важно!»

Ковалев родился в 1930 году. Начал заниматься общественной деятельностью в середине 1950-х. В 1960-х годах организовал в Институте биофизики сбор подписей под обращением в защиту диссидентов Андрея Синявского и Юрия Даниэля, осужденных за антисоветскую пропаганду. В 1969 году вошел в состав первой независимой правозащитной организации Советского Союза «Инициативная группа защиты прав человека в СССР».

С 1975 по 1987 год находился в тюрьме, а затем в ссылке по обвинению в антисоветской агитации. В 1994–1995 годах был первым в России уполномоченным по правам человека при президенте.

Выборы президента России пройдут 18 марта. В них примут участие восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.