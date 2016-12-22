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Совладелец Yota Devices Сергей Адоньев стал спонсором кампании Собчак
Выборы президента России, 12 фев, 20:08
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Совладелец Yota Devices Сергей Адоньев стал спонсором кампании Собчак
В числе предпринимателей, которые спонсируют кампанию Ксении Собчак, — совладелец Yota Devices Сергей Адоньев, рассказали источники РБК. Телеведущая назовет имена своих спонсоров на этой неделе
Сергей Адоньев (Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»)

Совладелец Yota Devices Сергей Адоньев является одним из спонсоров избирательной кампании телеведущей Ксении Собчак, рассказали РБК два источника, близких к штабу телеведущей. Переговоры с ним шли и, «считаю, закончились успешно», сказал знакомый Собчак.

О какой конкретно сумме финансирования идет речь, источники РБК ответить затруднились. По словам одного из близких к штабу телеведущей собеседников РБК, Адоньев может оказаться самым состоятельным спонсором Собчак. Состояние Адоньева, по данным рейтинга Forbes, оцениваетcя в $800 млн. Телефон Сергея Адоньева на момент написания материала не отвечал.

Собчак вела переговоры с предпринимателем о финансовой поддержке еще с того момента, как решила участвовать в выборах, рассказывал РБК знакомый телеведущей. Переговоры шли также и с совладельцем сети «Магнит» Сергеем Галицким, говорил собеседник, близкий к штабу, и подтверждал знакомый телеведущей. Собеседники РБК затруднились ответить, чем закончились переговоры с Галицким. РБК направил запрос в пресс-службы сети «Магнит».

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Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова отказалась комментировать РБК информацию о финансировании кампании Адоньевым и переговорах с Галицким. Собчак объявит имена своих спонсоров на этой неделе, сообщила Чудинова РБК.

Сама кандидат в президенты ранее в интервью РБК не подтвердила, но и не опровергла переговоры с Адоньевым и Галицким. «Я тоже журналист и понимаю, что это сразу станет заголовком для статьи: «Ксения Собчак подтвердила РБК переговоры с Галицким и Адоньевым». Я не хочу давать поводы для каких-то лженовостей, которые на сегодняшний момент не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — заявляла она.

Сергей Адоньев занимает 124-е место в списке богатейших бизнесменов России в 2017 году по версии Forbes. Его состояние журнал оценил в $800 млн. Вместе с Альбертом Авдоляном владеет фондом Telconet Capital. Среди активов фонда — 34,9% Yota Devices, производителя мобильных устройств и другие активы. До недавнего времени фонд также владел долями в компании «Технологии тепличного роста», Огоджинском энергетическом холдинге, проекте строительства перегрузочного терминала «Порт вера», рыбопромысловом бизнесе в Приморском крае, онлайн-кинотеатре Okko, но в течение прошлого года продал их. Вместе с Александром Мамутом Адоньев был сооснователем института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».

До сих пор сама Собчак не рассказывала о том, кто является ее спонсорами. Раскрыть информацию о тех спонсорах, с которыми она договорилась, Собчак обещала в случае, если ЦИК зарегистрирует ее кандидатом в президенты. Регистрация состоялась 8 февраля.

За несколько дней до этого, 3 февраля, президент издательского дома ACMG (Forbes, L'Officiel, SNC, ​OK! и т.д.) Александр Федотов публично сообщил, что спонсирует кампанию Собчак. «Я знаю Ксению уже много лет, она возглавляет одно из ключевых изданий нашего медиахолдинга [Собчак — главный редактор L'Officiel Russia]», — говорилось в заявлении бизнесмена на сайте Forbes. По его словам, Собчак сообщила ему о намерении баллотироваться в президенты и попросила о финансовой поддержке еще в августе.

Сама телеведущая говорила в интервью РБК, что намерена собрать на кампанию порядка 300 млн. руб. при максимально разрешенном объем​е избирательного фонда в 400 млн руб. Собчак заявила, что у нее есть пять основных спонсоров плюс она сама. По словам кандидата в президенты, она вложила в кампанию порядка 19 млн руб. личных средств и намерена вложить еще.

Авторы: Наталья Галимова, Анна Балашова.
Теги: Ксения Собчак , Сергей Галицкий , спонсоры
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