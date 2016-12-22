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МАК назвал срок получения данных из «черных ящиков» разбившегося Ан-148
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МАК назвал срок получения данных из «черных ящиков» разбившегося Ан-148
Крушение Ан-148 в Подмосковье, 12 фев, 17:53
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МАК назвал срок получения данных из «черных ящиков» разбившегося Ан-148
Эксперты начали расшифровку данных с самописцев погибшего лайнера «Саратовских авиалиний». По оценке представителя Межгосударственного авиационного комитета, предварительные данные могут стать понятны в течение суток
Фото: mak-iac.org

Сведения о работе систем разбившегося 11 февраля в Подмосковье Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» и переговорах его пилотов могут быть извлечены из «черных ящиков» самолета в течение суток, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«Если лента самописцев в хорошем состоянии, предварительные данные станут понятны уже в ближайшие сутки», — сообщили в ведомстве.

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В пресс-службе МАКа пояснили, что защищенные модули памяти речевого и параметрического самописцев Ан-148, найденные на месте крушения самолета, в настоящее время доставлены в лабораторию, где специалисты приступили к их вскрытию и анализу состояния носителей информации.

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Вылетевший из аэропорта Домодедово 11 февраля самолет упал через несколько минут после взлета в районе деревни Степановское Раменского района Московской области. На борту разбившегося Ан-148 находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Расследование катастрофы ведет также Следственный комитет, официальный представитель которого Светлана Петренко 12 февраля сообщила, что причиной падения лайнера не был взрыв в воздухе.

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«Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолета», — пояснила Петренко, отметив, что в ходе предварительного следствия будут проверены все версии случившегося.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Ан-148 , авиакатастрофа , Московская область
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