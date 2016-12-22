Появилось видео задержания Саакашвили в Киеве

На странице бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Facebook опубликовали видеозапись задержания политика и его соратников.

Видео: Mikheil Saakashvili / Facebook

На записи видно, что пять человек в военной форме и масках несколько раз призывают находящихся в одном из ресторанов Киева «лежать», после чего начинают задерживать присутствующих.

При этом на записи не видно лиц задержанных, а также был ли среди них Саакашвили.

Ранее 12 февраля в Facebook Саакашвили появилось сообщение, что он был схвачен в Музейном переулке в Киеве у офиса возглавляемой им партии «Движение новых сил». Его соратник Давид Сакварелидзе заявил изданию «Страна.ua», что Саакашвили задержали в ресторане «Сулугуни». «В ресторан ворвался спецназ, положили всех на пол. Саакашвили под автоматами вывели, запихнули в машину», — рассказал Сакварелидзе.

По данным источника телеканала «112 Украина» в МВД страны, задержание политика провело спецподразделение Госпогранслужбы Украины «Дозор».​