СК опубликовал видео с места крушения Ан-148

Следственный комитет России опубликовал на своем канале в YouTube видеозапись с места крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области. Видео было снято с применением квадрокоптера.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

На записи видно, что самолет упал в поле в нескольких сотнях метров от деревни. Обломки разбросаны на большой площади, однако к настоящему моменту спасателям удалось расчистить место крушения от крупных обломков.

Ранее 12 февраля видеоагентство Ruptly опубликовало фрагмент видеозаписи, которая была сделана в Подмосковье одной из камер наблюдения. В ее объектив попал момент крушения самолета.

Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» пропал с радаров после взлета из аэропорта Домодедово 11 февраля. Находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли. ​Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) направил запрос о катастрофе Украине, так как производителем самолетов Ан-148 является украинское государственное предприятие «Антонов». Власти Украины назначили уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании катастрофы. Национальное бюро Украины по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами решило отправить в Москву своих экспертов для помощи в расследовании произошедшего.