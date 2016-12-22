Появилось видео с моментом падения Ан-148 в Подмосковье

Момент гибели разбившегося самолета компании «Саратовские авиалинии» запечатлела одна из камер видеонаблюдения

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Видеоагентство Ruptly опубликовало фрагмент видеозаписи, сделанной в Подмосковье одной из камер наблюдения, в объектив которой попал момент крушения Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии».

На видео можно увидеть вспышку, пролетевший по небу огненный шар и облако огня и дыма, поднявшееся на месте крушения.

Видео: Ruptly

Вылетевший из аэропорта Домодедово самолет упал 11 февраля через несколько минут после взлета в районе деревни Степановское Раменского района Московской области. На борту разбившегося Ан-148 находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Причины катастрофы пока не ​известны. 12 февраля спасателями был найден первый из «черных ящиков» разбившегося самолета.

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявила о приостановке полетов оставшихся в ее авиапарке лайнеров Ан-148.