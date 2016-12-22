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Названы лауреаты премии американской Гильдии сценаристов
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Названы лауреаты премии американской Гильдии сценаристов
Общество, 12 фев, 13:56
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Названы лауреаты премии американской Гильдии сценаристов

Премию Гильдии сценаристов США за лучший оригинальный сценарий присудили американскому детективно-сатирическому фильму ужасов «Прочь». Соответствующую награду режиссер и сценарист этой картины Джордан Пил получил накануне во время церемонии вручения призов гильдии, говорится в сообщении на сайте организации.

На победу в данной номинации также претендовали ленты «Форма воды», «Любовь — болезнь», «Леди Берд» и «Тоня против всех».

«Это был проект, в который я вложил свою любовь и всю свою душу, поэтому то, что я сегодня получил этот приз от вас, очень многое значит», — сказал Пил, получая награду, пишет газета Los Angeles Times. «Продолжайте рисковать, вкладывайте в это свою любовь, и это окупится», — посоветовал в своей речи режиссер.

Картина «Прочь», исследующая межрасовые отношения, как напоминает издание, стала его дебютной работой.

Гильдия киноактеров США признала лучшим фильмом «Три билборда»
Общество

Вторую награду, приз Гильдии сценаристов США за лучший адаптированный сценарий, получил сценарист фильма «Зови меня своим именем» 89-летний Джеймс Айвори. Картина основана на одноименном романе американского писателя Андре Асимана и повествует о романтических отношениях семнадцатилетнего итальянца Элио и молодого ученого Оливера.

Ранее обе этих ленты были номинированы на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм».​

Кроме того, американские сценаристы отметили сериал «Рассказ служанки». Он получил две награды (в номинациях «Драматический сериал» и «Новый сериал»). Также премии был удостоен американский сериал «Вице-президент» — Гильдия сценаристов США признала его лучшим комедийным сериалом. Лучшим комедийным скетчем признали шоу Saturday Night Live, а фаворитом среди анимационных фильмов стал эпизод Time's Arrow из мультипликационного сериала «Конь БоДжек».

Премия Гильдии сценаристов США вручается ежегодно начиная с 1949 года. 

Теги: Гильдия сценаристов США , награда
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