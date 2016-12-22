Семьям жертв крушения Ан-148 из Саратовской области выплатят по ₽ 1 млн

Власти Саратовской области выплатят компенсации родственникам жителей региона, погибших при катастрофе Ан-148 в Подмосковье. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

«Губернатор Валерий Радаев принял решение оказать поддержку родственникам погибших в авиакатастрофе самолета Ан-148. Им будет выплачено по 1 млн руб.», — следует из сообщения.

В результате авиакатастрофы Ан-148 погибли четыре жителя Саратовской области из числа членов экипажа.

Кроме того, власти Оренбургской области заявили, что в помощь семьям погибших в авиакатастрофе будет перечислен однодневный заработок членов регионального правительства. Ранее сообщалось, что семьям жителей региона, погибших при крушении самолета, выплатят компенсации в таком же размере.

На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным МЧС, 34 погибших — жители Оренбургской области, десять — москвичи, двое — петербуржцы, один норильчанин и один — житель Владивостока. Еще трое погибших — иностранцы: граждане Азербайджана, Казахстана и Швейцарии. Опознание тел погибших, по заявлению министра транспорта Максима Соколова, может занять до нескольких месяцев «из-за качества биоматериала».

Самолет Ан-148, летевший рейсом Москва — Орск, разбился в Раменском районе Московской области 11 февраля вскоре после вылета из Домодедово. На месте катастрофы найдены тела погибших и «черный ящик». Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Президент России Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев выразили соболезнования родственникам погибших.