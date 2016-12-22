Путин пообещал почаще вести с бизнесом «содержательные разговоры»

Президент России Владимир Путин заявил, что хотя он встречается с представителями бизнеса «достаточно регулярно», этого недостаточно, и пообещал исправить ситуацию, передает корреспондент РБК.

«Мы достаточно регулярно встречаемся, но я вижу, что содержательных встреч маловато», — пояснил он на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Президент выразил надежду на то, что содержательные контакты с бизнесом позволят разрешить проблемы, которые были подняты в ходе его встречи с бизнесменами.

«И я постараюсь так организовать и свою работу, чтобы мы почаще могли встречаться с вами не для ритуальных, а для таких вот содержательных разговоров», — пообещал президент.

Также в ходе встречи Путин сообщил, что в стране созданы необходимые условия для экономического развития, власти обеспечили макроэкономическую устойчивость. Важнейшим фактором роста он назвал эффективность экономики и призвал ее повысить.