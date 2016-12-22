В Перми госпитализировали 6 школьников после распыления неизвестного газа

В пермской школе №19 ученица пятого класса распылила неизвестное вещество, после инцидента госпитализированы шесть учеников. Об этом сообщается на сайте муниципального образования Перми.

«В администрации школы №19 утром 8 февраля дети 5-го класса пожаловались на плохое самочувствие», — говорится в сообщении. В школу вызвали скорую помощь, двоих детей доставили в больницу. Позже госпитализировали еще четверых. В настоящий момент проводится опрос, выясняются обстоятельства и причины плохого самочувствия детей.

«В школе сейчас взяли замеры воздуха, дети госпитализированы», — сообщили РБК в пресс-службе администрации города. В школе №19 от комментариев отказались.

В пермской школе №127 15 января двое подростков — ученик и ее выпускник напали с ножами на 4-й класс и учительницу. В результате происшествия пострадали 15 человек. Учительницу ударили ножом 17 раз, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. После атаки нападавшие также нанесли удары ножом друг другу. Мотивы своих действий они не назвали, один из подростков ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление) и по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц). Позже Следственный комитет возбудил дело по статье «Халатность».