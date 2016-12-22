В Совфеде ответили на заявление о попытке Киева сохранить Крым

Если бы Киев в 2014 году предложил Крыму дополнительные полномочия, «референдум бы все равно состоялся», заявил РБК член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков.

«С того момента, как Сергей Куницын стал депутатом и переехал в Киев, он потерял связь с Крымом. Он не представлял себе, какова настоящая ситуация в Крыму. В Крыму прекрасно понимали, что в Киеве власть незаконная, что она пришла путем конституционного переворота. За годы нахождения Крыма в составе Украины крымчане всегда показывали, что хотят быть с Россией. И в тот момент возможность представилась на месяц-два. И от этой возможности мы [крымчане] бы ни за какие коврижки не отказались», — пояснил сенатор.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Куницын в эфире украинского телевидения рассказал о попытках Киева сохранить Крым в 2014 году. По словам депутата, новые власти страны рассматривали возможность изменения статуса полуострова, чтобы не допустить его выхода из состава Украины. Куницын рассказал, что власти в Киеве опоздали с решением крымского вопроса «на неделю», так как не смогли выбрать ответственного за работу чиновника.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного на полуострове в 2014 году. Присоединение Крыма к России не признано международным сообществом. Официальный Киев расценивает Крым как территорию, «временно оккупированную» Россией.