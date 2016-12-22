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Украинский депутат рассказал о попытках сохранить Крым в 2014 году
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Украинский депутат рассказал о попытках сохранить Крым в 2014 году
Политика, 09:26
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Украинский депутат рассказал о попытках сохранить Крым в 2014 году

Украинские власти рассматривали вариант изменения статуса Крыма, чтобы помешать его уходу в Россию. Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» рассказал депутат Верховной рады Сергей Куницын.

По словам депутата, он предложил и.о. президента Украины Александру Турчинову «собрать Верховную раду, делегировать Крыму любые полномочия» и вернуться к закону 1992 года, согласно которому республика считалась отдельным государством, входящим в состав Украины.

Куницын объяснил, что таким образом хотел выиграть время и «нивелировать референдум». «На это я получил ответ, что все это хорошо, но это козыри для разговора с Россией», — рассказал он.

Куницын заявил, что украинские власти опоздали с решением крымского вопроса «на неделю», так как не могли выбрать ответственного за это.

27 января МВД Украины объявило о планах создать патрульную полицию Крыма и Севастополя, которая будет работать на других участках до «освобождения» региона. Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский предположил, таким образом украинское МВД намерено получить бюджетные средства.

По Конституции 1992 года Крым имел право самостоятельно осуществлять все полномочия, кроме тех, которые делегирует Украине добровольно. Кроме того, у республики был собственный президент. В марте 1995 года Верховная рада изменила закон и признала Крым автономной республикой в составе Украины. Пост президента республики был упразднен.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. Украина не признает итоги голосования и называет полуостров оккупированной территорией.

Теги: Верховная Рада
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