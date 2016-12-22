Число жертв теракта в Кабуле превысило 100 человек

Министр внутренних дел Афганистана Ваис Ахмад Бармак заявил о том, что число жертв и пострадавших в результате взрыва в Кабуле, произошедшего 27 января, значительно возросло. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

По словам министра, число жертв теракта достигло 103 человека. При этом 235 человек получили ранения различной степени тяжести. Бармак добавил, что среди пострадавших оказались 30 сотрудников правоохранительных органов. Также он отметил, что погибло «много» полицейских, однако их точное число глава МВД не назвал.

Взрыв возле Национального директората безопасности Афганистана в Кабуле произошел в субботу, 27 января. Террорист-смертник подорвал автомобиль. Ответственность за произошедшее на себя взяла террористическая группировка «Талибан» (запрещена в России). Телеканал CBS News сообщил, что глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Джозеф Вотел находился в Кабуле во время теракта.