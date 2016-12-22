В Санкт-Петербурге простились с Людмилой Сенчиной

В Санкт-Петербурге завершилось прощание с народной артисткой России Людмилой Сенчиной. Об этом сообщает «РИА Новости».

Церемония прошла в Театре музыкальной комедии, солисткой которого Сенчина была в 1970–1975 годах.

«Ее безграничный талант снискал уважение и любовь всего советского и российского народа, и где бы она ни выступала, эти выступления всегда заканчивались триумфом... Она навсегда связала свою жизнь с Ленинградом — Петербургом, ее неподдельное искреннее отношение всегда чувствовали зрители, и именно за это ее любили. Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах», — сказал вице-губернатор города Владимир Кириллов.

Глава Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров в торжественной речи назвал Сенчину уникальным явлением в музыкальной культуре и жизни города. «Она не просто любила город, она была его символом», — отметил он.

Прощание по театральной традиции завершилось аплодисментами.

После панихиды состоится отпевание в соборе Владимирской иконы Божией Матери, затем певицу похоронят на Смоленском кладбище.

Сенчина родилась в Николаевской области, в 1966 году поступила в музыкальное училище имени Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. Стала известной в 1970 году после участия в новогоднем «Голубом огоньке» с песней «Золушка». 25 января 2018 года артистка скончалась после продолжительной болезни.