Жертвами пожара в Ростовской области стали два человека

В двухквартирном доме, расположенном в станице Кировской Ростовской области, произошел пожар, в результате которого погибли два человека, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«Возгорание в двухквартирном частном жилом доме по переулку Садовый в станице Кировская произошло в 0:30 мск», — говорится в сообщении. В МЧС уточнили, что на месте происшествия были обнаружены тела двоих погибших — женщины 1978 года рождения и мужчины 1976 года рождения.

В ведомстве добавили, что пожар начался в одной из пристроек, а затем распространился на кровлю жилой постройки.

На сайте регионального МЧС сообщается, что пожар произошел на площади 50 кв. м. К ликвидации пожара привлекались семь человек личного состава и три единицы техники.

Утром 28 января в пригороде Омска произошел пожар в общежитии, в результате которого погибли пять человек, в том числе дети в возрасте 13 и 14 лет. В Следственном комитете предварительной причиной пожара назвали проблему с электроплиткой.