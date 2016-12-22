В пригороде Омска жертвами пожара в общежитии стали пять человек

В пригороде Омска в результате пожара в общежитии погибли пять человек, в том числе и дети в возрасте 13 и 14 лет. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Омской области.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в поселке Новоомский. Загорелось пятиэтажное общежитие. При пожаре пострадали семь человек. Как сообщили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения, из них трое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Региональный СК начал проверку по факту произошедшего на предмет совершения преступления по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как отмечается в сообщении на сайте МЧС по Омской области, пожарные смогли вывести из горящего здания общежития 50 человек, а еще десять выбрались по автолестнице. Сами покинули горящее здание 90 жильцов. В настоящий момент возгорание ликвидировано. В качестве основной версии пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем, рассказали в ведомстве.