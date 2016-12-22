СК назвал предварительную причину пожара в омском общежитии

Причиной пожара в общежитии под Омском, по предварительным данным, стала проблема с электроплиткой. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Примерно в 5:20 по местному времени (2:20 мск) хозяин комнаты, где произошло возгорание, начал готовить еду. Через десять минут соседи почувствовали задымление, вынесли 23-летнего мужчину на улицу и вызвали сотрудников МЧС.

Хозяин комнаты госпитализирован, трое проживавших по соседству женщин и дети одной из них погибли от отравления продуктами горения.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее управление МЧС по региону сообщило, что из горящего здания вывели 50 человек, еще десять выбрались по автолестнице. 90 жильцов покинули общежитие самостоятельно.