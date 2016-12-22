Украинский историк объяснил слова об опасности Цоя и Высоцкого

Директор института национальной памяти Украины Владимир Вятрович рассказал на своей странице в Facebook, что он имел в виду, говоря о том, что советские музыканты Владимир Высоцкий и Виктор Цой «опасны» для Украины.

«Дискуссию о возможности использования Россией определенных деятелей культуры прошлого занесло в сторону: можно или нельзя их запрещать, а если можно, то кого именно», — написал историк. Вятрович подчеркнул, что он не предлагал запрещать ни Цоя, ни Высоцкого, ни кого-то другого.

По его словам, имена музыкантов «могут использоваться» в целях Москвы. Свои слова об исходящей опасности от музыкантов Вятрович сравнил с надписью «Курение убивает» на пачках сигарет. Он отметил, что эта надпись не запрещает курить, а предостерегает о возможных последствия.

26 января Владимир Вятрович заявил, что музыканты Владимир Высоцкий, Виктор Цой и Алла Пугачева, а также писатель Михаил Булгаков и другие деятели культуры являются «симпатичными щупальцами русского мира». Он подчеркнул, что эти люди опасны для Украины.

7 января Владимир Вятрович назвал период пребывания Украины в составе СССР «большевистской оккупацией». В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что слова Вятровича рассчитаны «исключительно на молодежь».