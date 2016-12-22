Украинский историк счел «оккупационным» период пребывания страны в СССР

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович назвал период пребывания Украины в составе СССР «большевистской оккупацией». Об этом он заявил в эфире «Пятого канала».

«Речь идет о советской оккупации, об установлении сначала большевистского, потом коммунистического оккупационного режима», — сказал он. Вятрович также заявил о необходимости «законодательных актов, ​которые бы четко зафиксировали правопреемственность нынешней Украины от Украинской Народной Республики».

«Один из таких элементов, который разрабатывается в институте национальной памяти, — это внесение изменений в закон об украинских государственных наградах. Награды Украинской Народной Республики необходимо внести в список госнаград», — добавил он.

В августе 2017 года Вятрович заявил, что в рамках кампании по декоммунизации на Украине избавились почти от всех памятников Владимиру Ленину. Всего было демонтировано более 1,3 тыс. монументов, часть из которых украинские власти решили передать в музеи.

Глава Института национальной памяти отмечал, что в рамках декоммунизации в стране были переименованы 32 города и 955 населенных пунктов, а также 52 тыс. улиц, которые носили имена партийных и государственных деятелей времен СССР.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил «РИА Новости», что Украина должна быть готова отказаться от Харькова, Днепропетровска, Донбасса и других переданных ей в советское время территорий, если признает «оккупацией» период нахождения в составе СССР.

«Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины», — сказал Калашников.