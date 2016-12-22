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Клинцевич ответил на слова историка об «оккупации» Украины СССР
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Клинцевич ответил на слова историка об «оккупации» Украины СССР
Украинский кризис, 19:44
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Клинцевич ответил на слова историка об «оккупации» Украины СССР

Слова директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича о том, что период пребывания Украины в составе СССР является «оккупацией», рассчитаны «исключительно на молодежь». Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Facebook.

«Людей старшего поколения на этой мякине не проведешь: они прекрасно помнят, что народ на Украине жил в те годы богаче, зажиточнее, чем в России», — заявил он, отметив, что это касалось и других союзных республик. «Россия в буквальном смысле отрывала от себя, чтобы обеспечить другим народам приемлемый уровень жизни. Так кого же тогда считать оккупантом?» — возмутился Клинцевич.

Он также подчеркнул, что слова Вятровича о закреплении законом правопреемственности сегодняшней Украины и Украинской Народной Республики (УНР) «вообще не поддается осмыслению». «Может, Киев хочет вернуться к тем границам, которые существовали тогда, ужавшись почти наполовину? Кстати, этой половиной Украина приросла, находясь в составе Советского Союза», — отметил политик.

Ранее Вятрович назвал период пребывания Украины в составе СССР «оккупацией». «Речь идет о советской оккупации, об установлении сначала большевистского, потом коммунистического оккупационного режима», — говорил он. Директор Украинского института национальной памяти также заявил о необходимости законодательных актов, которые бы «четко зафиксировали правопреемственность нынешней Украины от Украинской Народной Республики».


 

Теги: Украина , СССР , оккупация
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Кремль объяснил «путаницу» с данными о крещении родителей Путина Общество
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