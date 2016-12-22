Трамп назвал принца Гарри и Меган Маркл «милой парочкой»

Президент США Дональд Трамп считает британского принца Гарри и его невесту Меган Маркл «милой парочкой». Об этом он заявил в интервью телеканалу ITV News. Полная версия выйдет в эфир 28 января, фрагменты разговора цитирует Associated Press.

Журналист Пирс Морган рассказал американскому лидеру, что Маркл на выборах 2016 года поддерживала кандидата от демократов Хиллари Клинтон, а Трампа назвала «сомнительным». «Я все равно надеюсь, что они счастливы», — ответил на это президент США.

Трамп добавил, что не знает, приглашен ли на свадьбу принца, которая состоится в мае.

В сентябре принц Гарри взял интервью у бывшего президента США Барака Обамы. Беседа в конце декабря вышла в эфир Четвертого канала радио Би-би-си. После этого появились слухи, что принц пригласит на свадьбу Обаму, а Трампа проигнорирует.

AP отмечает, что список гостей свадьбы еще не объявлялся, а приглашения, по данным пресс-службы принца, еще не разосланы. Агентство отмечает, что перечень приглашенных, возможно, до сих пор не утвержден.