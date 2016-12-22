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Стали известны детали свадьбы принца Гарри
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Стали известны детали свадьбы принца Гарри
Общество, 19:21
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Стали известны детали свадьбы принца Гарри
Принц Гарри и Меган Маркл (Фото: Matt Dunham / AP)

Свадьба принца Уэльского Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится в мае в церкви Святого Георгия в Виндзорском дворце. Об этом сообщается в Twitter Кенсингтонского дворца.

The Guardian пишет, что Маркл, которая сейчас является гражданкой США, получит британское подданство и перед венчанием примет англиканскую веру. По информации издания, актриса получила образование в католической школе, однако ее отец принадлежит к Епископальной церкви (американское ответвление англиканства), а мать — лютеранка.

После вступления в брак Маркл станет четвертой патронессой Королевского благотворительного фонда, который курируют принц Гарри и его старший брат принц Уильям с супругой, герцогиней Кейт.

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Общество

Сейчас вещи невесты перевозят из Канады, где она жила, в Кенсингтонский дворец. Отмечается, что перед свадьбой Маркл намерена еще раз посетить Северную Америку, чтобы повидаться с друзьями и семьей. Одна из собак актрисы, бигль Гай, переедет вместе с ней, а лабрадор Богарт останется у ее друзей. Представители королевской резиденции ответили, что не знают, чем она руководствовалась, делая выбор между животными. «Мисс Маркл очень любит своих собак, и любое решение об их перемещении через океан связано с большими сложностями», — отмели в Букингемском дворце.

Церемония будет оплачена королевской семьей. Среди гостей, по данным издания, будут друзья невесты — теннисистка Серена Уильямс и актриса Милли Макинтош.

Видео: РБК

27 ноября было официально объявлено о помолвке принца Гарри и Маркл. Для принца этот брак будет первым, для актрисы — вторым (с 2011 по 2013 год она была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном).

Теги: Великобритания , свадьба , принц Гарри
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