Обама дал принцу Гарри первое после ухода из Белого дома интервью

Барак Обама впервые после ухода с поста президента США дал большое интервью. Бывший американский лидер пообщался с британским принцем Гарри

Барак Обама и принц Гарри (Фото: BBC Radio 4 Today / AP)

В интервью с принцем Гарри бывший американский президент рассказал о том, каково было управлять США, что он чувствует, после того как оставил пост президента страны и каковы его ожидания на будущее. Интервью было организовано специально для «Четвертого канала» радио Би-би-си. Принц Гарри выступил в качестве приглашенного ведущего. Запись беседы состоялась еще в сентябре.

В интервью Обама признался, что быть президентом — это тяжелый труд. «Это трудно. Быть под постоянным вниманием общественности неприятно по целому ряду причин. Это сложно во многих отношениях», — сказал Обама, заметив, что уязвимыми в этом плане становятся и близкие.

«Это жертва. Поэтому я считаю, что каждый должен четко это понимать, когда решает идти в политику. Но в конечном итоге я думаю, что награда за достижение позитивных перемен в мире стоит того», — считает экс-президент США.

Обама также признался, что очень благодарен своей супруге Мишель за то, что на протяжении всего президентского срока она была его партнером.

Свое пребывание на посту президента Обама сравнил с участием в эстафете. «Когда вы бежите, вы прикладываете максимум усилий, чтобы передать эстафету как можно успешнее и сделать мир немного лучше, пока вы выполняете свою работу», — пояснил он.

Говоря о том, что он испытывает после ухода с поста президента, Обама признался, что у него смешанные чувства. Он пояснил, что часть той работы, которую ему удалось сделать на посту президента, «была отменена». Главным своим успехом Обама считает реформу здравоохранения — Obamacare.

«Была озабоченность, как страна будет двигаться вперед. Но знаете, в целом было спокойствие», — признался Обама в ответ на вопрос, что чувствовал после того, как покинул пост.

Ожидания от будущего у Обамы, несмотря на существующие проблемы, с которыми сталкивается мировое сообщество, оптимистичные. «Если мы возьмем на себя ответственность за участие в нашей собственной судьбе, если мы будем участвовать, делать, говорить, работать в наших сообществах, проявлять добровольную инициативу, тогда все проблемы, с которыми мы сталкиваемся, разрешимы, несмотря на все ужасные новости, которые мы видим», — считает экс-президент.

Бывший руководитель американской администрации также предостерег от необдуманного пользования соцсетями. Обама считает, что они искажают понимание сложных проблем из-за большого количества дезинформации. «Одна из опасностей интернета заключается в том, что люди могут попадать в совершенно разные реалии. Они могут оказаться в коконах информации, которые будут усиливать их предубеждения», — добавил он

Обама покинул Белый дом в январе 2017 года, после того как туда перебрался выигравший выборы республиканец Дональд Трамп. Заняв высший государственный пост, Трамп начал перекраивать некоторые инициативы Обамы, в том числе пытается отменить Obamacare.