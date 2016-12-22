МВД Украины решило создать патрульную полицию Крыма и Севастополя

В Министерстве внутренних дел Украины планируют создать патрульную полицию Крыма и Севастополя, которые будут работать «на других участках» до освобождения полуострова. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе годовой итоговой коллегии МВД в Киеве, передает агентство УНН.

«Да, такие подразделения будут созданы, и они будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобожден от оккупантов Крым. А потом готовые подразделения будут там работать», — пояснил министр.

Вместе с тем председатель Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил на годовой итоговой коллегии МВД, что в текущем году планируется набор и открытие подразделений патрульной полиции в городах Ковель, Белая Церковь и в спецподразделениях «Крым» и «Севастополь».

В конце ноября прошлого года на национальном экспертном форуме «Украина: в стремлении к равновесию» Арсен Аваков сказал, что минские соглашения не могут считаться механизмом для достижения мира. Он потребовал заключить новые договоренности, подразумевающие полный вывод вооруженных сил России с украинской территории и возвращение Донбасса и Крыма под контроль Киева.

Крым присоединился к России в марте 2014 года по итогам регионального референдума о статусе полуострова. Украина не признает его результаты и считает полуостров своей, временно оккупированной территорией.