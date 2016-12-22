В Крыму ответили на планы Киева создать патрульную полицию полуострова

Власти Крыма прокомментировали планы Киева создать патрульную полицию полуострова.​ Как предположил в беседе с RT вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский, таким образом украинское МВД намерено получить бюджетные средства.

«У них осталось целых полторы патрульных машины, да и на те не хватает денег, чтобы обеспечивать их топливом. Поэтому я подозреваю, что где-то в центре Крещатика они нарисуют контур Крыма и по нему эта одна несчастная оставшаяся патрульная машина будет ездить», — заявил Полонский.

Ранее в Министерстве внутренних дел Украины рассказали об идее создать патрульную полицию Крыма и Севастополя, которая будут работать «на других участках» до освобождения полуострова. При этом председатель Нацполиции Украины Сергей Князев рассказал о наборе в подразделения такой полиции в городах Ковель, Белая Церковь и спецподразделениях «Крым» и «Севастополь».