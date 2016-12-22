Украинские националисты призвали уволить главу МИДа Климкина

Националистическая партия «Свобода» обратилась к украинскому президенту Петру Порошенко с просьбой публично осудить решение сейма Польши о запрете пропаганды бандеровской идеологии. Об этом говорится на странице партии в Facebook.

«[Требуем] освободить министра иностранных дел Павла Климкина за очередной провал отечественной дипломатии», — сказано в сообщении. Также националисты заявили, что считают принятие таких поправок в польский закон «прямым вмешательством» во внутренние дела Украины.

Ранее МИД Украины осудил принятие в нижней палате парламента Польши законопроекта о запрете пропаганды бандеровской идеологии, призвав польский сенат к «политической мудрости».

Голосование по законопроекту прошло в польском сейме 26 января. Документ вводит уголовную ответственность за отрицание преступных действий украинских националистов против поляков в годы войны, в том числе за отрицание так называемой Волынской резни. Кроме того, преступления украинских националистов приравниваются к преступлениям, «совершенным нацистским и коммунистическими режимами».