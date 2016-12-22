Польша назвала условия изменений в импорте российского газа

Польша работает над диверсификацией источников энергии, чтобы получить возможность договариваться с Россией об импорте ее газа на лучших условиях. Об этом рассказал польский президент Анджей Дуда на экономическом форуме в Давосе, сообщает Biznes Alert.

«Мы не против закупок российского газа как такового, но мы хотим импортировать его на тех же условиях, что и Германия. Почему Польша платит за газ больше? Потому что у нас нет никакой альтернативы, мы должны покупать газ у России», — сказал президент. При этом он добавил, что страна выступает против строительства российского газопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2).

Анджей Дуда отметил, что сейчас страна потребляет 15 млрд куб. м газа в год, и к 2022 году Польша намерена получать сырье с норвежского шельфа через газопровод Baltic Pipe. «Мы сможем вести переговоры как независимая страна, которая может выбирать поставщиков», — добавил президент.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ​строительство российского газопровода «Северный поток-2» угрожает безопасности Центральной Европы и может привести к трагическим для Украины последствиям. По словам польского премьера, в тот момент, когда Украину исключат из схемы транспортировки российского газа, ничто не помешает Москве дестабилизировать обстановку в этой стране еще больше.

«Северный поток-2» — проект строительства газопровода по дну Балтийского моря для транспортировки в Европу 55 млрд куб. м газа ежегодно. Общая стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд, единственным акционером является «Газпром».