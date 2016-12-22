Авиация возобновила поиск пропавшего судна «Восток»

Спасатели обследовали более 10 тыс. кв. км в зоне поиска пропавшего траулера «Восток» в Приморье, работа авиации возобновилась утром 27 января. Об этом говорится в сообщении МЧС.

​«По результатам поиска обнаружены: радиобуй, полузатонувшая бочка, швартовые концы, два спасательных жилета, два спасательных круга и бытовой мусор», — сообщили в МЧС. В поисках судна задействованы поисково-спасательные самолеты Бе-200 МЧС и Ан-26, принадлежащий Минобороны. Также в зону, где может находиться судно, направлены спасательные корабли.

Траулер «Восток» совершал переход из порта Донгхэ (Республика Корея) в морской порт Холмск (Сахалинская область). 25 января судно пропало. При этом сработал аварийный радиобуй «Востока». Источник сигнала находился в 200 км южнее мыса Гамова.

В Государственном морском спасательно-координационном центре (ГМСКЦ) ранее заявили, что поиски пропавшего в Японском море траулера «Восток» будут продолжаться до момента, когда «исчезает разумная надежда на поиск людей живыми». В то же время спасатели отметили, что в зоне поиска стоит плохая погода и высота волн достигает семи метров.