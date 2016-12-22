В МИД отказались высылать граждан КНДР из страны по требованию США

Россия не намерена исполнять односторонние санкции США в отношении Северной Кореи и не будет высылать граждан КНДР из страны по требованию Вашингтона. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил замглавы МИД Игорь Моргулов.

Моргулов подчеркнул при этом, что Россия остается привержена выполнению санкционных мер, принятых в Совете безопасности ООН. «Мы будем выполнять только санкции, которые принимает СБ ООН. И односторонние американские санкции не признаем. И у нас нет никаких международных обязательств их выполнять», — подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.

В декабре Совет безопасности ООН расширил санкции в отношении Пхеньяна в ответ на продолжение северокорейских ракетных испытаний. На Северную КОрею были наложены дополнительные ограничения в сфере экспорта нефти, угля и нефтепродуктов. Кроме того, поддержавшие санкции страны должны в течение двух лет выслать на родину всех северокорейских рабочих мигрантов.

24 января санкционный список по КНДР был расширен США. В список лиц и организаций, попавших под новые односторонние санкции Вашингтона попали северокорейские и китайские организации, в том числе Министерство нефтяной промышленности КНДР, а также 16 физических лиц, в числе которых есть несколько человек, работающих на северокорейские компании в России.

Президент США Дональд Трамп 18 января обвинил Россию в поддержке северокорейского режима, заявив, что Москва не оказывает никакой помощи в разрешении конфликта с Северной Кореей.



«Россия не помогает нам с Северной Кореей вообще. То, в чем Китай нам помогает, Россия сводит к нулю. Другими словам, она перекрывает то, что делает Китай», — сказал Трамп.