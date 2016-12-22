США расширили санкционный список по КНДР. Обновленный перечень физических и юридических лиц опубликован на сайте Минфина США.

В число попавших под санкции юридических лиц вошли северокорейские и китайские организации, в том числе Министерство нефтяной промышленности КНДР.

В перечне 16 физических лиц — граждане КНДР. Среди них в том числе несколько человек, работающих на северокорейские компании в России. В список входит гражданка России и ЮАР Ирина Хуиш (девичья фамилия Бурлова). По данным Минфина США, она имеет отношение к компании Velmur Managment.

Международные санкции в отношении КНДР были ужесточены после серии испытаний ракетно-ядерного оружия летом—осенью 2017 года. В частности, речь шла о межконтинентальных ракетах, способных достичь США, и водородной бомбе. Ограничения со стороны СБ ООН включают прекращение поставок топлива Пхеньяну, приема его рабочей силы за рубежом. В ответ лидер КНДР Ким Чен Ын в середине января заявил, что страна может жить в режиме санкций «хоть 100 лет» благодаря своей экономической системе.