Полиция признала смерть канадского миллиардера и его жены убийством

Полиция Торонто сообщила, что ​​основатель канадской фармацевтической компании Apotex Барри Шерман ​ (Forbes оценивает его состояние в $3,2 млрд) и его жена были убиты, передает Reuters. Ранее полиция сообщала о «подозрительных» обстоятельствах смерти супругов.

«Они были убиты при целенаправленном нападении. В настоящее время подозреваемых в совершении преступления нет», — указано в сообщении. По данным полиции, тела Шермана и его жены были найдены у бассейна дома. Ранее сотрудники правоохранительных органов сообщали, что супруги погибли от удушья. О смерти миллиардера стало известно 16 декабря.