Полиция признала смерть канадского миллиардера и его жены убийством

Полиция Торонто сообщила, что основатель канадской фармацевтической компании Apotex Барри Шерман (Forbes оценивает его состояние в $3,2 млрд) и его жена были убиты, передает Reuters. Ранее полиция сообщала о «подозрительных» обстоятельствах смерти супругов.
«Они были убиты при целенаправленном нападении. В настоящее время подозреваемых в совершении преступления нет», — указано в сообщении. По данным полиции, тела Шермана и его жены были найдены у бассейна дома. Ранее сотрудники правоохранительных органов сообщали, что супруги погибли от удушья. О смерти миллиардера стало известно 16 декабря.
Барри Шерман основал фармацевтическую компанию Apotex в 1974 году. Он оставил должность гендиректора в 2012 году, заняв пост председателя совета директоров с возможностью вмешиваться в текущее управление. Apotex занимается производством препаратов-дженериков (препаратов-копий) и продает их в 115 странах мира. Это крупнейшая канадская фармкомпания.