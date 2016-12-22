В Канаде нашли мертвым основателя фармацевтической компании Apotex

Основатель канадской фармацевтической компании Apotex Барри Шерман и его супруга найдены мертвыми в своем доме в Торонто. Об этом сообщает CBC News.

В самой компании назвали это известие «неожиданным». «В Apotex глубоко потрясены и опечалены этой новостью, наши мысли и молитвы с семьей [Шерман]», — отметили в компании.

Сообщение о смерти супругов Шерман поступило в экстренные службы Торонто в 11:45 по местному времени (19:45 мск). В настоящий момент полиция выясняет причины смерти, версия убийства пока не рассматривается.

Ряд канадских политиков уже выразили свои соболезнования — в частности, министр здравоохранения Эрик Хоскинс, бывший премьер-министр Боб Рэй, министр экономического развития Брэд Дугид и сенатор Линда Фрум.

Барри Шерман создал фармацевтическую компанию Apotex в 1974 году. Она занимается производством препаратов-генериков (препаратов-копий) и продает их в 115 странах мира. Журнал Forbes оценил состояние Шермана в $3,2 млрд.