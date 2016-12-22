Кинотеатр «Пионер» продолжит показ «Смерти Сталина» после визита полиции

В кинотеатре «Пионер» продолжат показ фильма «Смерть Сталина» и после визита полиции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе кинотеатра.

«Расписание сеансов действительно на сайте кинотеатра», — сообщили в «Пионере».

Кинотеатр не стал отменять вечерний показ фильма 26 января в 21:50. Также фильм можно будет посмотреть в субботу, 27 января, в 11:40 и 18:30. Согласно расписанию на сайте, сеансы продолжатся вплоть до 30 января. После трехдневного перерыва будет последний сеанс 3 февраля.

Видео: ВОЛЬГА / YouTube

В Москве группа полицейских пришла в кинотеатр «Пионер» 26 января. Несколько очевидцев сообщали РБК, что в здании находилось около шести-восьми сотрудников полиции. Один из них заявил корреспонденту агентства AFP, что пришел посмотреть фильм.

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у сатирической комедии режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» 23 января. Глава ведомства Владимир Мединский заявил, что решение связано с вопросами морали и юридическими аспектами, а не с цензурой. Министерство пообещало организовать проверку и пригрозило наказанием показавшим «Смерть Сталина» кинотеатрам.