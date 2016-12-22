Трамп заявил о гордости Вашингтона за кампанию по борьбе с КНДР

Вашингтон «с гордостью» возглавил кампанию в Совбезе ООН по «борьбе с режимом» северокорейского лидера Ким Чен Ына. США намерены продолжать оказывать давление на КНДР, подчеркнул американский президент Дональд Трамп, выступая на экономическом форуме в Давосе.

«Администрация США объединяет все цивилизованные нации против жестокого режима в Северной Корее. Мы не можем поддерживать действия этой страны. Призываем все страны, в том числе Россию и Китай, выполнять условия резолюции [ООН]», — сказал Трамп.

В ходе своего выступления американский президент добавил, что «не позволит Ким Чен Ыну запугивать жителей Соединенных Штатов». Также Трамп упрекнул власти КНДР в трате «миллионов долларов» на строительство ракет, а не на улучшение уровня жизни населения. Разворачивание ядерной программы в КНДР лидер США назвал «фатальным просчетом».

Ранее, 24 января, Вашингтон вновь расширил санкционный список против КНДР. В число подпавших под санкции вошли северокорейские и китайские организации, в том числе Министерство нефтяной промышленности Северной Кореи.

Трамп неоднократно призывал Россию и Китай оказывать большее давление на северокорейский режим. 26 января Reuters сообщил о покупке Россией угля из КНДР в обход санкций, который затем был экспортирован в Южную Корею и Японию.



Российское посольство в Пхеньяне опровергло эту информацию, а в Кремле призвали «не слушать неназванные источники в разведслужбах».