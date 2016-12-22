При взрыве газа под Калининградом пострадали три человека

Три человека пострадали в результате взрыва газа в двухэтажном частном доме в городе Черняховске под Калининградом. Об этом РБК сообщили в единой диспетчерской службе администрации района.

«У мальчика 2016 года рождения ссадины, он был в другой комнате. У женщины термические ожоги головы, рук, у мужчины ожоги второй степени. Сейчас они в больнице», — сказали в администрации.

Региональное управление Следственного комитета сообщает о двух пострадавших — 84-летней женщине и 58-летнем мужчине. По факту произошедшего начата проверка. Отмечается, что хлопок бытового газа произошел на первом этаже двухквартирного дома на улице Куйбышева.

22 января в селе Седельниково (Омская область) при пожаре погибли пятеро детей. Мать и еще двое несовершеннолетних госпитализированы, отец семейства не пострадал. По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв газа. Оператору газозаправочной станции Евгению Сердюкову, который заправлял газовый баллон, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Мужчина арестован.