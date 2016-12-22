Тимошенко заявила о готовности поручиться за Саакашвили

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о готовности поручиться за бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили. Об этом она сообщила во время заседания Апелляционного суда Киева, передает издание «Гордон». Там рассматривается жалоба Генпрокуратуры на отказ Печерского районного суда Киева отправить Саакашвили под домашний арест.

«Это человек, который не стал мириться с тем бредом, который есть в украинской власти. Против Саакашвили открыли производство, потому что он говорит правду, стоит на позициях Украины», — отметила она. Для Саакашвили просят домашний арест, чтобы лишить его «возможности общаться с людьми», считает политик.

Ряд народных депутатов, ​присутствующих на заседании, также заявили о намерении поручиться за Саакашвили.

В декабре 2017 года Саакашвили задержали сотрудники СБУ по обвинению в получении политиком денег на подготовку госпереворота на Украине от окружения бывшего президента страны Виктора Януковича. Саакашвили назвал эти обвинения «наглой ложью». 11 декабря Печерский суд Киева отказался отправить Саакашвили под домашний арест. 15 декабря прокурор ГПУ Александр Говорущак подал апелляцию на отказ суда.