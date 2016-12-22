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В Думе разъяснили порядок действий с зарегистрированным однополым браком
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В Думе разъяснили порядок действий с зарегистрированным однополым браком
Общество, 26 янв, 16:07
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В Думе разъяснили порядок действий с зарегистрированным однополым браком

Решение МФЦ о признании действительным заключенного за границей однополого брака не имеет юридической силы и является ошибочным, поскольку противоречит российскому законодательству. Об этом РБК сообщил председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«По Семейному кодексу у нас не может быть зарегистрирован брак между мужчиной и мужчиной или женщиной и женщиной. Там есть [об этом] две статьи. В Семейном кодексе четко написано, что брак заключается между мужчиной и женщиной по добровольному согласию», — сказал он.

«Теперь что касается подтверждения иностранного брака. В нашем законодательстве написано, что, да, мы признаем другие браки, но только если это не противоречит нашим основам правопорядка. А это совершенно очевидно им противоречит. Так что профессиональный уровень [работников МФЦ] надо поднимать», — добавил депутат.

Крашенинников заверил, что никаких дополнительных поправок в закон для устранения этой коллизии не нужно и Дума их разрабатывать не собирается.

«Никаких лазеек нет. И никаких поправок, кроме поправок профессионализма отдельных граждан, не требуется», — резюмировал глава законодательного комитета.

Двое россиян — Евгений Войцеховский и Павел Стоцко — ранее рассказали о «первом случае в российской истории» признания однополого брака. Они заключили брак в Дании (страна разрешает регистрировать однополые браки). По их словам, в московском центре госуслуг им после этого поставили соответствующие штампы в паспортах. Они также предоставили РБК фотографии страниц российских паспортов с пометкой о регистрации брака.

В МФЦ заявили, что не предоставляют услуги по регистрации брака и что «никакой штамп сотрудниками центров госуслуг в паспорте не проставляется», а передают данные в органы ЗАГС. Также в центре госуслуг заявили, что не занимаются признанием браков и передают все документы в МВД.

Теги: Госдума , брак , МФЦ , Павел Крашенинников
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