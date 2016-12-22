Путин внес в Госдуму проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщил спикер Думы Вячеслав Володин, передает корреспондент РБК.

«В Госдуму президентом внесен проект закона о внесении изменений в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», — сказал он.

Володин добавил, что законопроект «очень важный и требует рассмотрения как можно быстрее, наши граждане ждут этого решения».

Ранее в январе Путин говорил, что МРОТ будет повышен до уровня прожиточного минимума на восемь месяцев раньше запланированного — с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019 года. По словам президента, позитивный эффект от увеличения МРОТ ощутят около 4 млн человек. «Это не только те, кто работает в государственных и муниципальных учреждениях, но это и те, кто работает на малых предприятиях, это определенная часть работающих пенсионеров», — пояснил президент.

По данным Минтруда, из-за досрочного повышения МРОТ из бюджетов всех уровней дополнительно потребуются почти 40 млрд руб. Затраты для бизнеса оцениваются в 22,7 млрд руб.

В декабре 2017 года Путин подписал закон о поэтапном повышении МРОТ. С 1 января 2018 года он был увеличен до 9489 руб. Согласно документу, МРОТ и прожиточный минимум должны уравняться 1 января 2019 года. После этого МРОТ должен ежегодно устанавливаться на уровне прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года или выше.