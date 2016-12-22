Кремль и эксперты оценили риски от ускоренного повышения МРОТ

Досрочное повышение минимального размера оплаты труда не несет рисков для экономики — власти все просчитали, заявили в Кремле. Эксперты видят в этом шаге риски роста безработицы и несбалансированности региональных бюджетов

Фото: Олег Яковлев / РБК

Ускоренное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума не сможет негативно повлиять на экономическую ситуацию в стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. «Позитивные события (в экономике страны), имеющиеся ресурсы позволяют сделать это раньше даже того, что было запланировано», — сказал Песков.

В Кремле не испытывают опасений, что дополнительная финансовая нагрузка нивелирует положительные тенденции в экономике, отметил он. «Нет, таких опасений нет, потому что все тщательно прорабатывается экспертами и в кабинете министров. Безусловно, подобные решения принимаются после тщательной проработки», — подчеркнул пресс-секретарь.

Президент России Владимир Путин объявил о повышении МРОТ до 100% прожиточного минимума 10 января на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода. По его словам, в связи с улучшением состояния экономики страны МРОТ можно будет уравнять с прожиточным минимумом уже с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019-го, как планировалось ранее.

«У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум. Мы это сделаем. Это коснется примерно 4 млн человек», — заявил президент, имея в виду граждан, которые получают зарплату на уровне МРОТ. Он отметил, что позитивный эффект от увеличения почувствуют государственные и муниципальные служащие, работники малых предприятий и работающие пенсионеры.

В конце декабря 2017 года Путин подписал закон о доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума в два этапа. С 1 января 2018 года он был увеличен до 9489 руб., что составляет 85% от установленного по итогам третьего квартала 2017 года прожиточного минимума для трудоспособного населения (11 160 руб.). В дальнейшем планировалось, что МРОТ будет увеличен еще на 15 п.п. и сравняется с уровнем прожиточного минимума с 1 января 2019 года.

Цена для бюджетной системы

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин уточнил, что с 1 мая 2018 года МРОТ будет равен 11 163 руб., что соответствует величине прожиточного минимума для трудоспособного населения по итогам второго квартала 2017 года. По его словам, Минтруд и Минфин проводят оценку дополнительной потребности в финансовых средствах для досрочного повышения МРОТ. Соответствующий законопроект будет подготовлен в ближайшее время, отметил Топилин.

На повышение МРОТ до 100% прожиточного минимума с 1 января 2018 года потребовалось бы около 600 млрд руб., сообщил РБК председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. «В свое время мы считали, что на все повышение МРОТ с 1 января 2018 года — не в два этапа, как это было принято, а одноразово — потребуется около 600 млрд руб.», — сказал Шмаков. Для досрочного уравнивания МРОТ с прожиточным минимумом с 1 мая 2018 года потребуется приблизительно 200 млрд руб., отметил он.

Глава ФНПР подчеркнул, что влияние ускоренного повышения МРОТ на экономику будет только положительное. «Возрастет покупательная способность населения, и более ускоренными темпами будут развиваться малый и средний бизнес. Самое главное — возрастет уровень жизни россиян», — считает Шмаков.





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Риски для работников

Заметного влияния на инфляцию рост МРОТ оказать не должен — он и так уже не намного ниже прожиточного минимума, считает экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. Эти два показателя заметно отличались еще около трех лет назад, но с тех пор значительно сблизились, пояснил он РБК.

«Повышение МРОТ до прожиточного минимума не стало сюрпризом для федерального центра, и все необходимые ресурсы для доведения МРОТ до прожиточного минимума в федеральном бюджете заложены. Это относительно небольшие деньги», — сказал директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров. Но для бюджетов регионов затраты на повышение МРОТ могут быть существенно более значимыми, подчеркнул он. «Сейчас мы не обладаем полной информацией, заложены ли в полном объеме деньги ​во все региональные бюджеты, это неизвестно. Есть регионы, где существуют большие зазоры между МРОТ и прожиточным минимумом, и там могут быть негативные эффекты, например повышение безработицы, и для (региональных) бюджетов это может оказаться сложно», — сказал Назаров.

По словам Назарова, частный бизнес может отреагировать на повышение МРОТ сокращением численности работников или переводом их на неполный рабочий день.​

В пресс-службе Минфина переадресовали запрос РБК в Минтруд. На момент публикации Минтруд на запрос не ответил.