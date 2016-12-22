Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,36 56,54 EUR Нал. 68,77 67,74 USD Бирж. 56,43 -0,60 EUR Бирж. 67,86 -0,39 USD ЦБ. 57,00 +0,12 EUR ЦБ. 68,06 +0,17 EUR/USD 1,20 +0,01 BTC/USD Бирж. 13341,33 -1548,44 MOEX 2246,45 +0,64% RTS 1248,75 +1,14% Brent 69,15 +0,07% DJIA 25571,22 +0,80% Nasdaq 7210,01 +0,79% FTSE 7762,94 +0,19%
Кремль и эксперты оценили риски от ускоренного повышения МРОТ
Лента новостей
«Дочка» «Роснефти» попросила суд Делавэра отклонить два иска против нее 00:03, Экономика Вероятности вместо гарантий: как снизить напряжение между США и Россией 00:01, Мнение Последний шанс Меркель: почему затянулись коалиционные переговоры 00:01, Политика В Киеве отвергли подозрения в причастности к атаке на базы России в Сирии 11 янв, 23:48, Политика Глава Минфина США заявил о работе над новым санкционным списком по России 11 янв, 23:47, Политика Компания Брэнсона успешно испытала космолет для туристов 11 янв, 23:35, Технологии и медиа Берлускони поддержал слова Денев о праве мужчин «приставать к женщинам» 11 янв, 23:26, Общество ДНР частично осталась без сотовой связи и обвинила в аварии Украину 11 янв, 22:58, Политика США заявили о непричастности к атаке дронов на Хмеймим 11 янв, 22:46, Политика Технологии коммуникации: как big data помогает удержать клиентов 11 янв, 22:36, РБК и МегаФон Самый возрастной футболист в истории продлил контракт со своим клубом 11 янв, 22:35, Спорт В больнице остался последний пострадавший при взрыве в «Перекрестке» 11 янв, 22:30, Общество На Украине призвали взять русский язык под «филологический контроль» 11 янв, 22:29, Общество Путин поддержал консервативный подход Центробанка к криптовалютам 11 янв, 22:18, Технологии и медиа В ВМС Украины ответили на слова Путина о возвращении кораблей из Крыма 11 янв, 22:12, Политика ФАС смягчила планы по борьбе с картелями после критики от бизнеса 11 янв, 21:46, Экономика Путин рассказал о своих новогодних праздниках 11 янв, 21:46, Общество В штаб Путина вошли пять представителей «Единой России» 11 янв, 21:36, Политика Нефть Brent подорожала до рекордного за три года уровня 11 янв, 21:29, Бизнес Глава МЧС заявил о самом низком за 20 лет числе ЧП в новогодние праздники 11 янв, 21:19, Общество СПЧ призвал не политизировать ситуацию с главой чеченского «Мемориала» 11 янв, 21:16, Общество В посольстве США объяснили включение России в список опасных стран 11 янв, 21:12, Политика Путин поддержал идею создания звания «Заслуженный журналист России» 11 янв, 20:54, Общество Путин заявил о готовности передать Украине военные корабли и самолеты 11 янв, 20:51, Политика Ремонт дороги к приезду Путина объяснили хорошей погодой 11 янв, 20:43, Общество Курс доллара к рублю упал до минимума с июня 11 янв, 20:32, Деньги Украинские телеканалы проверят из-за новогодних показов советских фильмов 11 янв, 20:29, Общество Путин назвал провокацией атаку беспилотниками базы Хмеймим 11 янв, 20:29, Политика
Кремль и эксперты оценили риски от ускоренного повышения МРОТ
Экономика, 11 янв, 16:35
0
Кремль и эксперты оценили риски от ускоренного повышения МРОТ
Досрочное повышение минимального размера оплаты труда не несет рисков для экономики — власти все просчитали, заявили в Кремле. Эксперты видят в этом шаге риски роста безработицы и несбалансированности региональных бюджетов
Фото: Олег Яковлев / РБК

Ускоренное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума не сможет негативно повлиять на экономическую ситуацию в стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. «Позитивные события (в экономике страны), имеющиеся ресурсы позволяют сделать это раньше даже того, что было запланировано», — сказал Песков.

В Кремле не испытывают опасений, что дополнительная финансовая нагрузка нивелирует положительные тенденции в экономике, отметил он. «Нет, таких опасений нет, потому что все тщательно прорабатывается экспертами и в кабинете министров. Безусловно, подобные решения принимаются после тщательной проработки», — подчеркнул пресс-секретарь.

Президент России Владимир Путин объявил о повышении МРОТ до 100% прожиточного минимума 10 января на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода. По его словам, в связи с улучшением состояния экономики страны МРОТ можно будет уравнять с прожиточным минимумом уже с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019-го, как планировалось ранее.

Госдума приняла закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума
Экономика

«У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум. Мы это сделаем. Это коснется примерно 4 млн человек», — заявил президент, имея в виду граждан, которые получают зарплату на уровне МРОТ. Он отметил, что позитивный эффект от увеличения почувствуют государственные и муниципальные служащие, работники малых предприятий и работающие пенсионеры.

В конце декабря 2017 года Путин подписал закон о доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума в два этапа. С 1 января 2018 года он был увеличен до 9489 руб., что составляет 85% от установленного по итогам третьего квартала 2017 года прожиточного минимума для трудоспособного населения (11 160 руб.). В дальнейшем планировалось, что МРОТ будет увеличен еще на 15 п.п. и сравняется с уровнем прожиточного минимума с 1 января 2019 года.

Цена для бюджетной системы

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин уточнил, что с 1 мая 2018 года МРОТ будет равен 11 163 руб., что соответствует величине прожиточного минимума для трудоспособного населения по итогам второго квартала 2017 года. По его словам, Минтруд и Минфин проводят оценку дополнительной потребности в финансовых средствах для досрочного повышения МРОТ. Соответствующий законопроект будет подготовлен в ближайшее время, отметил Топилин.

На повышение МРОТ до 100% прожиточного минимума с 1 января 2018 года потребовалось бы около 600 млрд руб., сообщил РБК председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. «В свое время мы считали, что на все повышение МРОТ с 1 января 2018 года — не в два этапа, как это было принято, а одноразово — потребуется около 600 млрд руб.», — сказал Шмаков. Для досрочного уравнивания МРОТ с прожиточным минимумом с 1 мая 2018 года потребуется приблизительно 200 млрд руб., отметил он.

Глава ФНПР подчеркнул, что влияние ускоренного повышения МРОТ на экономику будет только положительное. «Возрастет покупательная способность населения, и более ускоренными темпами будут развиваться малый и средний бизнес. Самое главное — возрастет уровень жизни россиян», — считает Шмаков.

Видео: Телеканал РБК

Риски для работников

Заметного влияния на инфляцию рост МРОТ оказать не должен — он и так уже не намного ниже прожиточного минимума, считает экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. Эти два показателя заметно отличались еще около трех лет назад, но с тех пор значительно сблизились, пояснил он РБК.

«Повышение МРОТ до прожиточного минимума не стало сюрпризом для федерального центра, и все необходимые ресурсы для доведения МРОТ до прожиточного минимума в федеральном бюджете заложены. Это относительно небольшие деньги», — сказал директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров. Но для бюджетов регионов затраты на повышение МРОТ могут быть существенно более значимыми, подчеркнул он. «Сейчас мы не обладаем полной информацией, заложены ли в полном объеме деньги ​во все региональные бюджеты, это неизвестно. Есть регионы, где существуют большие зазоры между МРОТ и прожиточным минимумом, и там могут быть негативные эффекты, например повышение безработицы, и для (региональных) бюджетов это может оказаться сложно», — сказал Назаров.

По словам Назарова, частный бизнес может отреагировать на повышение МРОТ сокращением численности работников или переводом их на неполный рабочий день.​

В пресс-службе Минфина переадресовали запрос РБК в Минтруд. На момент публикации Минтруд на запрос не ответил.

Авторы: Юлия Старостина, Владимир Дергачев, Антон Фейнберг.
Теги: МРОТ , рынок труда , Дмитрий Песков , прожиточный минимум
Главное
Трамп рассказал о своих хороших отношениях с Ким Чен Ыном Политика
Материалы по теме
Путин пообещал досрочно уравнять МРОТ и прожиточный минимум Политика
Глава федерации профсоюзов заявил Путину о трудностях с повышением МРОТ Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.