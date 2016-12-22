В МИДе ответили на критику Госдепом поставок российского оружия в Мьянму

Поставки Мьянме российской военной продукции осуществляются для укрепления обороноспособности этой страны. Об этом говорится в ответе департамента информации и печати МИД России на заявление представителя Госдепа США Хизер Нойерт о том, что поставки российского вооружения могут усугубить ситуацию в Мьянме.

«Увидеть связь между данной задачей и угрозой «еще больших страданий» мирного населения могут только имеющие очень «богатое» воображение коллеги из Госдепартамента [США]», — пояснили в МИДе.

«Народы Юго-Восточной Азии вряд ли забыли потери и разрушения, причиненные американским оружием в ходе многочисленных войн, которые США вели в этом регионе в недавнем прошлом», — говорится в сообщении. Как отмечается в комментарии МИДа, это не мешает Вашингтону продавать летальное вооружение странам Юго-Восточной Азии и наращивать военное присутствие в регионе.

Ранее представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что ​поставки российских истребителей в Мьянму могут усугубить ситуацию в стране, где до сих пор идут столкновения между властями и представителями рохинджа.

«Это (ситуация в Мьянме) могло бы позволить России проявить солидарность, поставляя гуманитарную помощь, а не потенциально усугублять ситуацию за счет продаж оружия», — приводит Fox News слова Нойерт. Она отметила, что большинство государств стремится к мирному урегулированию конфликта в Мьянме, но действия России могут привести к «еще большим страданиям» и нестабильности в этой стране.

О том, что Мьянма купит у России шесть истребителей Су-30 сообщил в начале недели глава Минобороны Сергей Шойгу. Он пояснил, что эти самолеты станут основным боевым истребителем ВВС Мьянмы.

На следующий день Шойгу заявил, что Москва ведет переговоры с несколькими странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии о возможной поставки зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400.