Мьянма купит у России шесть истребителей Су-30
Общество, 13:02
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Мьянма купит у России шесть истребителей Су-30
Мьянма купит у России шесть самолетов Су-30. Такая договоренность достигнута в ходе визита в страну министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.
«Полагаем, что Су-30 станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы для защиты территориальной целостности страны и отражения террористических угроз», — сообщил журналистам замминистра обороны Александр Фомин.
«Любые вопросы, которые будут возникать у мьянманской стороны при реализации контракта на поставку этих машин, готовы оперативно решать на договорной и дружеской основе», –– добавил он.
Ранее 22 января Шойгу посетил с визитом Лаос, сообщал «Интерфакс».