Мьянма купит у России шесть истребителей Су-30

Мьянма купит у России шесть самолетов Су-30. Такая договоренность достигнута в ходе визита в страну министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

«Полагаем, что Су-30 станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы для защиты территориальной целостности страны и отражения террористических угроз», — сообщил журналистам замминистра обороны Александр Фомин.

«Любые вопросы, которые будут возникать у мьянманской стороны при реализации контракта на поставку этих машин, готовы оперативно решать на договорной и дружеской основе», –– добавил он.

Ранее 22 января Шойгу посетил с визитом Лаос, сообщал «Интерфакс».