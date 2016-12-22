Армия Сирии обнаружила у боевиков прибор радиоэлектронной борьбы из ЕС

Сирийские военные 24 января обнаружили колонну джипов, оснащенных тяжелыми пулеметами, заявили в Российском центре по примирению враждующих сторон, передает «РИА Новости».

Машины двигались в районе зоны блокирования района Эт-Танф на юге Сирии, в центре которого находится база «Сирийской свободной армии», которую, по данным российских военных, тренируют американские инструкторы. В ходе боя два джипа были уничтожены, одному удалось развернуться и уехать в сторону Эт-Танфа.

После осмотра уничтоженных машин в них были обнаружены тела пятерых боевиков, флаги оппозиционной группировки «Силы шахида Ахмада Аль-Абду», а также литература «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации). Помимо этого, в машинах нашли и современную аппаратуру радиоэлектронной борьбы европейского производства. Речь идет о базовой радиостанции и устройстве для постановки помех.

Российские военные в конце декабря обвинили США в подготовке террористов под видом «новой сирийской армии» на военной базе Эт-Танф. «По данным космической и других видов разведки, на ней находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся», — отметил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

В коалиции в ответ на это заверили, что международные силы не обучают боевиков на территории базы Эт-Танф. Там добавили, что, «в отличие от режима Асада, поддерживаемого Россией», они не готовы заявить об освобождении территории Сирии от террористов ИГ.