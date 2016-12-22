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Джордж Сорос назвал криптовалюты «пузырем»
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Джордж Сорос назвал криптовалюты «пузырем»
Технологии и медиа, 04:36
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Джордж Сорос назвал криптовалюты «пузырем»

Американский миллиардер и финансист Джордж Сорос назвал криптовалюты «пузырем, не являющимся стабильным средством накопления». Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Bloomberg.

По его словам, пока в мире будут «на подъеме» диктаторские режимы, то правительства таких стран будут вкладываться в биткоины, чтобы обустроить себе «гнездышко» за границей. Вместе с тем миллиардер позитивно оценил блокчейн-технологии. По его словам, в его фонде «Открытое общество» используют такие технологии, чтобы помочь мигрантам общаться со своими семьями и сохранить свои деньги в безопасности.

Глава ВТБ Андрей Костин 24 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что считает биткоин «фейковой валютой». По его словам, у криптовалюты нет «большого будущего».

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В сентябре 2017 года глава JP Morgan Джеймс Даймон заявил, что уволил бы любого трейдера банка «в одно мгновение», если тот начал бы торговать криптовалютами. По его словам, рано или поздно криптовалюта просто «взорвется».

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Вместе с тем в январе 2018 года Даймон подчеркнул, что сожалеет о том, что назвал криптовалюту мошенничеством похуже того, что пришлось пережить Голландии во время «тюльпановой лихорадки».

Теги: биткоины , Джордж Сорос , криптовалюты , блокчейн
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