Глава ВТБ назвал биткоин «фейковой валютой» без «большого будущего»

Андрей Костин заверил, что сам он майнингом не занимается и не верит в то, что власти смирятся с ростом не подконтрольного им рынка денег

Андрей Костин (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

У биткоина нет большого будущего, так как он всего лишь «фейковая валюта», заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу Bloomberg в кулуарах международного экономического форума в швейцарском Давосе.

«Мне он не нравится. Честно говоря, я думаю, что это фейковая валюта. Думаю, правительство не может допустить этот растущий рынок денег, которые выпущены кем-то, кроме правительства. Это было бы достаточно необычно. Поэтому я думаю, что у биткоина нет большого будущего», — сказал Костин.

Он также добавил, что и сам не занимается майнингом криптовалют.

Ранее Костин уже говорил о своем недоверии биткоину, назвав его «спекулятивной валютой» и призвав относиться к нему «с определенной долей скепсиса».

О своем скептическом отношении к биткоину заявил Bloomberg и присутствующий на форуме в Давосе председатель совета директоров крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS Group Аксель Вебер. По его словам, UBS не планирует заниматься торговлей биткоинами или предлагать криптовалюту своим клиентам из-за опасности резкого падения ее стоимости.

«Если в будущем такие инвестиции просто лопнут, то инвесторы начнут задаваться вопросом: а кто нам это продал?» — сказал Вебер.

Осенью 2017 года глава JP Morgan Chase Джеймс Даймон говорил, что «в одно мгновение» уволил бы любого трейдера банка, который начал бы торговать биткоинами, так как рано или поздно криптовалюта просто «взорвется».

Однако в январе 2018 года Даймон признался, что сожалеет о том, что в сентябре 2017 года назвал криптовалюту мошенничеством похуже того, что пришлось пережить Голландии во времена «тюльпановой лихорадки».

«Я сожалею о том, что делал [такие комментарии]», — заявил Даймон в интервью телеканалу Fox Business.