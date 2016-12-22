США ввели санкции против шестерых граждан Афганистана и Пакистана

США ввели санкции против четырех граждан Афганистана и двух граждан Пакистана, обвиняемых в связях с движением «Талибан» (запрещенная в России организация) и террористической группировкой «Сеть Хаккани». Об этом говорится в сообщении на сайте Казначейства США.

«Мы ввели санкции против шестерых человек, которые были связаны с «Талибаном» и «Сетью Хаккани», они участвовали в нападениях на войска [антитеррористической] коалиции [во главе с США], контрабанде людей и финансировании этих террористических групп», — заявил замглавы Минфина США Сигал Манделькер. По его словам, введенные санкции «поддерживают стратегию президента США, подрывая эти террористические организации и публично разоблачая людей, содействующих их деятельности».

По данным американского Минфина, афганцы Абдул Самед Сани, Абдул Кадир Басир Абудл Базир, Хафиз Мухаммед Попалзай и Маулави Инайатулла поддерживали «Талибан». Пакистанцы Факир Мухаммед и Гула Хан Хамиди были связаны с «Сетью Хаккани».

Манделькер отметил, что правительство Пакистана должно сотрудничать с США, чтобы лишить «Талибан» и «Сеть Хаккани» убежища, а также «нацелиться на сбор этими группировками средств для террористов».

В начале января США прекратили военную помощь Пакистану из-за недостаточных усилий Исламабада по борьбе с «Талибаном» и «Сетью Хаккани». По словам пресс-секретаря Госдепа США Хизер Нойерт, Вашингтон изменит свое решение в том случае, если в Пакистане поменяют свою позицию по борьбе с международным терроризмом.

Президент США Дональд Трамп также выступал за прекращение военной помощи Пакистану. По его словам, за последние 15 лет Исламабад получил от Вашингтона более $33 млрд, в ответ пакистанские власти «не дали нам ничего, кроме обмана и лжи».