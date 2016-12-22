Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Бизнес-решения
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,21 55,63 EUR Нал. 69,94 69,26 USD Бирж. 55,85 -0,08 EUR Бирж. 69,56 +0,19 USD ЦБ. 55,93 -0,46 EUR ЦБ. 69,46 +0,01 EUR/USD 1,25 +0,01 BTC/USD Бирж. 10711,70 -428,30 MOEX 2308,22 -0,51% RTS 1302,04 -0,70% Brent 70,36 +0,46% DJIA 26392,79 +0,54% Nasdaq 7411,16 -0,05% FTSE 7644,77 +0,38%
США ввели санкции против шестерых граждан Афганистана и Пакистана
Лента новостей
ФАС предложила ужесточить наказание за картельный сговор 11:52, Экономика Екатерина Гордон сняла свою кандидатуру с выборов президента России 11:48, Политика Посольство России опровергло данные о покупке угля у КНДР в обход санкций 11:41, Бизнес Минкомсвязи предложило вычислять майнеров по затратам электроэнергии 11:36, Технологии и медиа В ДТП на трассе в Крыму погибли три человека 11:26, Общество Машина из кортежа Трампа задела полицейского в Давосе 11:15, Общество Виктор Ан в письме пожаловался Баху на «вердикт МОК» 11:11, Общество Госдума ввела миллионные штрафы для перекупщиков билетов на ЧМ-2018 11:03, Политика Акции «Магнита» упали на 5% после выхода отчета за год 10:51, Бизнес «Динамо» расторгло контракт с Погребняком из-за системных нарушений 10:50, Спорт Депутаты в Кунцево предложили обсудить на референдуме памятник президенту 10:44, Политика Адвокат Виктора Агеева рассказал об отказе консульства России в помощи 10:40, Общество В ДТП с грузовиком в Тульской области пострадали шесть человек 10:21, Общество Легкий старт: как сделать первые шаги в бизнесе 10:12, РБК и Сбербанк СК начал проверку после видео с оставившими на улице пациента медсестрами 09:55, Общество Силуанов увидел условия для повышения кредитных рейтингов России 09:43, Экономика На железной дороге в Кузбассе образовалась пробка из «брошенных» поездов 09:36, Бизнес Депутат заявила о сбое робота Софии после вопроса о коррупции на Украине 09:26, Общество Средний чек в московских ресторанах за год вырос на 4% 09:21, Бизнес Голодец предложила отменить подоходный налог для доноров костного мозга 09:03, Общество АЛРОСА разрешила огранщикам платить 75% цены алмаза в рассрочку 09:00, Бизнес Армия Сирии обнаружила у боевиков прибор радиоэлектронной борьбы из ЕС 08:57, Политика Режиссера фильма-лидера по числу номинаций на «Оскар» обвинили в плагиате 08:52, Общество Британский министр предупредил о «тысячах жертв» в случае удара России 08:30, Политика Судовладелец рассказал о последнем сеансе связи с пропавшим «Востоком» 08:03, Общество Жизнь в убыток: как российские регионы учатся обходиться без экономики 08:01, Мнение В Саратовской области задержали подозреваемых в нападении на полицейского 07:25, Общество Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке в Южной Америке 06:49, Общество
США ввели санкции против шестерых граждан Афганистана и Пакистана
Политика, 00:59
0
США ввели санкции против шестерых граждан Афганистана и Пакистана

США ввели санкции против четырех граждан Афганистана и двух граждан Пакистана, обвиняемых в связях с движением «Талибан» (запрещенная в России организация) и террористической группировкой «Сеть Хаккани». Об этом говорится в сообщении на сайте Казначейства США.

«Мы ввели санкции против шестерых человек, которые были связаны с «Талибаном» и «Сетью Хаккани», они участвовали в нападениях на войска [антитеррористической] коалиции [во главе с США], контрабанде людей и финансировании этих террористических групп», — заявил замглавы Минфина США Сигал Манделькер. По его словам, введенные санкции «поддерживают стратегию президента США, подрывая эти террористические организации и публично разоблачая людей, содействующих их деятельности».

По данным американского Минфина, афганцы Абдул Самед Сани, Абдул Кадир Басир Абудл Базир, Хафиз Мухаммед Попалзай и Маулави Инайатулла поддерживали «Талибан». Пакистанцы Факир Мухаммед и Гула Хан Хамиди были связаны с «Сетью Хаккани».

Манделькер отметил, что правительство Пакистана должно сотрудничать с США, чтобы лишить «Талибан» и «Сеть Хаккани» убежища, а также «нацелиться на сбор этими группировками средств для террористов».

В начале января США прекратили военную помощь Пакистану из-за недостаточных усилий Исламабада по борьбе с «Талибаном» и «Сетью Хаккани». По словам пресс-секретаря Госдепа США Хизер Нойерт, Вашингтон изменит свое решение в том случае, если в Пакистане поменяют свою позицию по борьбе с международным терроризмом.

Президент США Дональд Трамп также выступал за прекращение военной помощи Пакистану. По его словам, за последние 15 лет Исламабад получил от Вашингтона более $33 млрд, в ответ пакистанские власти «не дали нам ничего, кроме обмана и лжи».

Теги: Афганистан , Пакистан , «Талибан» , Министерство финансов США , Терроризм , Санкции
Главное
Виктор Ан в письме пожаловался Баху на «вердикт МОК» Общество
Материалы по теме
США прекратили военную помощь Пакистану Политика
СМИ узнали о вызове посла США в МИД Пакистана из-за слов Трампа Политика
Трамп назвал глупостью финансовую помощь США Пакистану Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.