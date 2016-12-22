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Трамп назвал глупостью финансовую помощь США Пакистану
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Трамп назвал глупостью финансовую помощь США Пакистану
Политика, 01 янв, 16:23
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Трамп назвал глупостью финансовую помощь США Пакистану
Президент США Дональд Трамп заявил, что финансовая помощь США Пакистану была глупостью. По его словам, взамен Исламабад на протяжении 15 лет держит лидеров США «за дураков», не помогая им в борьбе с террористами
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

США совершили «глупость», оказывая финансовую помощь Пакистану, написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

«Соединенные Штаты по глупости передали Пакистану более $33 млрд финансовой помощи за последние 15 лет. В ответ они не дали нам ничего, кроме лжи и обмана, считая наших лидеров дураками. Они обеспечивают безопасность для террористов, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти нам не помогают. Более этого не будет!» — написал он.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Пакистан должен пересмотреть свою политику в отношении терроризма. В противном случае Вашингтон лишит эту страну статуса одного из своих союзников, предупредил глава внешнеполитического ведомства США в конце августа.

По его словам, в США знают о том, что террористы получают убежище в Пакистане, где планируют свои нападения на американских военных и должностных лиц США.

«Мы готовы работать с ними, чтобы помочь им защитить себя от этих террористических организаций», — подчеркнул Тиллерсон.

Изменить подход США к сотрудничеству с Пакистаном ранее обещал и президент Трамп. В августе 2017 года, во время своего выступления на военной базе Майер-Хендерсон-Холл в Арлингтоне, он отметил, что Исламабад многое «выиграет» от партнерства с США и многое может потерять, «если продолжит помогать преступникам и террористам».

Автор: Наталья Демченко.
Теги: США , финансовая помощь , Пакистан , Дональд Трамп
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