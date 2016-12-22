Минюст США начал восстанавливать переписку агентов ФБР

Министерство юстиции США начало восстанавливать недостающие сообщения из переписки агентов Федерального бюро расследований (ФБР) Питера Стржока, ранее отстраненного от расследования по делу о «вмешательстве» России в выборы американского президента, и Лизы Пейдж. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на генерального инспектора американского Минюста Майкла Горовица.

В письме, направленном в конгресс, Горовиц сообщил, что ведомство смогло использовать судебные инструменты для того, чтобы восстановить текстовые сообщения с устройств агентов ФБР, включая Стржока и Пейдж, которые были отправлены с 14 декабря 2016 года по 17 мая 2017 года.

«Наши усилия по восстановлению текстовых сообщений продолжаются. Мы предоставим копии сообщений в департамент [контрразведки]», — отметил Горовиц. По словам источников Fox News в американском правительстве, Горовиц получил «по крайней мере» четыре мобильных устройства, которыми пользовались Стржок и Пейдж.

Министр юстиции США Джефф Сешнс 23 января сообщил, что ФБР потеряло СМС-переписку двух агентов ФБР. По информации Fox News, Стржок и Пейдж, которая работала адвокатом в департаменте контрразведки, поддерживали интимные отношения. По словам председателя комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса Трея Гоуда, Стржок и Пейдж были членами «тайного сообщества», которое действовало против бывшего тогда кандидатом в президенты США Дональда Трампа.

Сам Трамп 24 января обвинил южнокорейскую корпорацию Samsung в причастности к потере более 50 тыс. сообщений из переписки Стржока и Пейдж. Он также назвал их «любовной парой».

Спецслужбы США полагают, что Россия вмешивалась в президентские выборы в Штатах в 2016 году. Трамп сообщал, что между ним и Россией не было сговора. В Москве также отрицали вмешательство в выборы в США.