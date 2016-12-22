ФБР потеряло переписку отстраненного от расследования по России агента

ФБР потеряло СМС-переписку агента, отстраненного от расследования по России о «вмешательстве» в выборы, заявил министр юстиции США Джефф Сешнс. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По его словам, причины, по которым агенты ФБР Питер Стржок и Лиза Пейдж обменивались сообщениями, пока не известны. Он пообещал выяснить, возможно ли их восстановить.

«После изучения объемных записей данных с серверов ФБР, где находились 50 тыс. СМС-сообщений, генеральный инспектор Минюста обнаружил, что система ФБР не смогла сохранить текстовые сообщения приблизительно за пять месяцев — с 14 декабря 2016 года по 17 мая 2017 года», — сказал Сешнс.

В аппарате генерального инспектора телеканалу сообщили, что также не имеют сохраненной переписки Стржока и Пейдж.

Питер Стржок играл ключевую роль в начавшемся в 2015 году расследовании использования кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон личной почты для служебной переписки, когда она занимала пост госсекретаря в 2009–2013 годах. В июле 2017 года Генпрокуратура США решила не предъявлять обвинения Клинтон и закрыть расследование. В декабре 2017 года Стржок был отстранен от расследования иностранного вмешательства в выборы президента США в 2016 году.

Спецслужбы США считают, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года. Избранный президент США Дональд Трамп утверждает, что никакого сговора между ним и Москвой не было. Россия обвинения во вмешательстве также отрицает.