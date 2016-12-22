Трамп обвинил Samsung в причастности к потере переписки агентов ФБР

Президент США Дональд Трамп обвинил Samsung в причастности к потере более 50 тыс. сообщений из переписки между агентами ФБР Питером Стржоком и Лизой Пейдж. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Где 50 тыс. важных текстовых сообщений между любовной парой из ФБР Лизой Пейдж и Питером Стржоком? Обвиняю Samsung!» — написал Трамп.

Накануне министр юстиции США Джефф Сешнс рассказал, что ФБР потеряло СМС-переписку Стржока, который был отстранен в декабре 2017 года от расследования по делу о «вмешательстве» России в президентские выборы. По данным телеканала Fox News, начальник департамента контрразведки Стржок поддерживал интимные отношения с адвокатом из этого же департамента Лизой Пейдж.

Председатель комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса Трей Гоуд также заявил, что Стржок и Пейдж состояли в «тайном сообществе», которое действовало против бывшего тогда кандидатом в президенты Трампа. В своей переписке Стржок и Пейдж предположительно упоминали о первом собрании сообщества.

«Я не утверждаю, что так было на самом деле, но если используются такие выражения, то их авторам нужно выступить и разъяснить их контекст», — отмечал конгрессмен Джон Рэттклифф.

По словам Сешнса, система ФБР не сохранила сообщения, отправленные с 14 декабря 2016 года по 17 мая 2017 года. Американские спецслужбы считают, что Россия вмешалась в выборы президента США в 2016 году. Трамп заявлял об отсутствии сговора между ним и Кремлем. В Москве также отрицали факт вмешательства в выборы американского президента.